Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет

    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 24 октября, 2025
    • 08:29
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    4. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    5. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    6. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    10. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Мирзы Гадима Иревани в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

    11. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

    12. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова.

    ситуация на дорогах пробки НИИМ
    Фото
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    Последние новости

    08:58

    WSJ: Трамп выбрал "средний по жесткости" пакет антироссийских санкций

    Другие страны
    08:47

    В Эквадоре расследуют попытку отравления президента шоколадом

    Другие страны
    08:29

    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:15

    Число отравившихся в Бурятии возросло до 165

    В регионе
    07:59

    Трамп заявил о прекращении торговых переговоров с Канадой

    Другие страны
    07:48

    На юге Индии из-за пожара в автобусе погибли по меньшей мере 20 человек

    Другие страны
    07:13

    Азербайджан в ООН призвал мировое сообщество проявить солидарность в борьбе с минной угрозой

    Внешняя политика
    06:41

    Yonhap: Cолдаты КНДР нарушили границу Южной Кореи

    Другие страны
    06:05

    Безопасность бункера под Белым домом будет усилена

    Другие страны
    Лента новостей