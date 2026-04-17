Ильхам Алиев WUF13 Анталийский дипломатический форум Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Анталийский дипломатический форум Переговоры между США и Ираном

    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 17 апреля, 2026
    • 08:17
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    4. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    5. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    6. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    8. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    9. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    10. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    11. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

    12. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра.

    Фото
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

