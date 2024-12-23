В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;

3. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

4. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

5. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

6. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

7. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

8. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

9. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу".