В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января".