В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
3. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;
4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
5. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
6. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
7. Улица Ниязи, в направлении площади "Азнефть";
8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
9. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
10. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
11. На улице Зарифы Алиевой;
12. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".