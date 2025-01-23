В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

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Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах. Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта: 1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января"; 2. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра; 3. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра; 4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра; 5. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева; 6. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка; 7. Улица Ниязи, в направлении площади "Азнефть"; 8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра; 9. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января"; 10. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова; 11. На улице Зарифы Алиевой; 12. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти". Подпишитесь на нашу страницу в Instagram