Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются пробки

    Инфраструктура
    • 28 января, 2026
    • 08:24
    В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются пробки

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    3. Проспект Зии Буниятова, от перекрестка с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    5. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    7. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    8. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова.

    НИИМ ситуация на дорогах пробки
    Фото
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

    Последние новости

    09:45

    Цена азербайджанской нефти превысила $69

    Энергетика
    09:37

    Пашинян: Войны с Азербайджаном не будет, но мы продолжим развивать армию

    В регионе
    09:30

    В РФ произошло возгорание нефтепродуктов после атаки БПЛА

    Другие страны
    09:19

    Стоимость золота обновила исторический максимум

    Финансы
    09:14

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.01.2026)

    Финансы
    09:10

    "Карабах" сыграет с английским "Ливерпулем"

    Футбол
    09:10

    Нефть подорожала после выхода оценки запасов сырья в США

    Энергетика
    09:05

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.01.2026)

    Финансы
    08:54

    В Балаханы автомобиль насмерть сбил пешехода

    Происшествия
    Лента новостей