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В Баку на ряде улиц затруднено движение транспорта

В Баку на ряде улиц затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
10 декабря 2024 г. 08:28
В Баку на ряде улиц затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

5. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

6. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

7. Проспект Бабека, в направлении центра.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında tıxac var – SİYAHI

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