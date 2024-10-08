В Баку на ряде улиц затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

4. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального Банка;

5. Круг "20 Января";

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

7. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

9. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

10. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении круга "Гялябя";

11. Проспект Бабека, в направлении центра.