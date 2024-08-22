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В Баку на ряде улиц затруднено движение транспорта

В Баку на ряде улиц затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
22 августа 2024 г. 08:24
В Баку на ряде улиц затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

3. Проспект Бабека, в направлении центра;

4. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında sıxlıq var - SİYAHI

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