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В Баку на ряде улиц затруднено движение транспорта

В Баку на ряде улиц затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
6 марта 2024 г. 08:26
В Баку на ряде улиц затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в направлении центра;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

5. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

6. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

7. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

8. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в направлении парка "Деде Горгуд";

9. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

10. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";

11. Проспект Бабека, в направлении центра.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

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