В Баку на ряде улиц затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в направлении центра;
2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
4. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
5. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;
6. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
7. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
8. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в направлении парка "Деде Горгуд";
9. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
10. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";
11. Проспект Бабека, в направлении центра.