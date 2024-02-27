В Баку на ряде улиц затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
4. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
5. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
6. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
7. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
8. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
9. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть";
10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
11. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";
12. Круг "20 Января";
13. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра.