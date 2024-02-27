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В Баку на ряде улиц затруднено движение транспорта

В Баку на ряде улиц затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
27 февраля 2024 г. 08:35
В Баку на ряде улиц затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

4. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

5. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

6. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

7. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

8. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

9. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть";

10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

11. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";

12. Круг "20 Января";

13. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

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