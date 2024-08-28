В Баку на ряде улиц затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает
1. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;
2. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
5. Тбилисский проспект в направлении станции метро "20 Января".