В Баку на ряде улиц установлены новые светофорные столбы

В Баку на ряде улиц установлены новые светофорные столбы.

В Баку на ряде улиц установлены новые светофорные столбы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом при МВД страны.

В ходе мониторинга, проведенного в сотрудниками центра в столице, было зафиксировано, что светофорные столбы на некоторых перекрестках слишком короткие, что создает неудобства для водителей.

В частности новые L-образные столбы установлены на пересечении проспекта Азербайджан и улицы Истиглалият, улиц Самеда Вургуна и Ханифы Алескерова, а также улиц Аббасгулу Ага Бакиханова и Джалила Мамедгулузаде.