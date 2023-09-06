В Баку на ряде улиц установлены новые светофорные столбы.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом при МВД страны.
В ходе мониторинга, проведенного в сотрудниками центра в столице, было зафиксировано, что светофорные столбы на некоторых перекрестках слишком короткие, что создает неудобства для водителей.
В частности новые L-образные столбы установлены на пересечении проспекта Азербайджан и улицы Истиглалият, улиц Самеда Вургуна и Ханифы Алескерова, а также улиц Аббасгулу Ага Бакиханова и Джалила Мамедгулузаде.