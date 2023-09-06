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В Баку на ряде улиц установлены новые светофорные столбы

В Баку на ряде улиц установлены новые светофорные столбы В Баку на ряде улиц установлены новые светофорные столбы.
Инфраструктура
6 сентября 2023 г. 12:19
В Баку на ряде улиц установлены новые светофорные столбы

В Баку на ряде улиц установлены новые светофорные столбы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом при МВД страны.

В ходе мониторинга, проведенного в сотрудниками центра в столице, было зафиксировано, что светофорные столбы на некоторых перекрестках слишком короткие, что создает неудобства для водителей.

В частности новые L-образные столбы установлены на пересечении проспекта Азербайджан и улицы Истиглалият, улиц Самеда Вургуна и Ханифы Алескерова, а также улиц Аббасгулу Ага Бакиханова и Джалила Мамедгулузаде.

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