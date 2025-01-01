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В Баку на ряде улиц наблюдаются пробки

В Баку на ряде улиц наблюдаются пробки Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
1 января 2025 г. 18:40
В Баку на ряде улиц наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

3. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

4. Проспект Бюльбюля, перед станцией метро "Сахиль";

5. Улица Юсифа Сафарова в направлении центра;

6. Проспект Микаила Усейнова, от Площади Флага в направлении круга "Азнефть";

7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бехбудова;

8. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть".

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə olunur

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