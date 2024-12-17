В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;
3. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
4. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
5. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";
6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
9. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
10. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
11. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
12. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";
13. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
14. Проспект Нефтяников, в направлении площади "Азнефть";
15. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева.