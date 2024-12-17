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В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
17 декабря 2024 г. 08:21
В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

3. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

4. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

5. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

9. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

10. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

11. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

12. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

13. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

14. Проспект Нефтяников, в направлении площади "Азнефть";

15. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

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