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В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
30 апреля 2025 г. 08:24
В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

2. Проспект Бабека, в направлении центра;

3. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

5. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

7. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

8. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

9. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

10. Улица Абдулваxаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова.

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Версия на азербайджанском языке Bakının yağışlı yollarında tıxac müşahidə edilir – SİYAHI

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