В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;
2. Проспект Бабека, в направлении центра;
3. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
5. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
7. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
8. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
9. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
10. Улица Абдулваxаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова.