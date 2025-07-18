В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

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Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах. Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта: 1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января"; 2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра; 3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова; 4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти"; 5. Круг "20 Января"; 6. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова. Подпишитесь на наш Telegram канал