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В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
21 октября 2024 г. 08:17
В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Бабека, в направлении центра;

2. Улица Афиядина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

3. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

6. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центробанка;

7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

8. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;

9. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

10. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda tıxac olan yollar açıqlanıb - SİYAHI

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