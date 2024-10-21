В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Бабека, в направлении центра;

2. Улица Афиядина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

3. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

6. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центробанка;

7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

8. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;

9. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

10. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева.