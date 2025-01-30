В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
5. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
6. Улица Зарифы Алиевой;
7. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова.