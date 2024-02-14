В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
2. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;
3. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
6. Круг "20 Января";
7. Проспект Бабека, в направлении центра;
8. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
9. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
10. Улица Гюлары Гадирбековой, в направлении улицы Кёроглу Рагимова;
11. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
12. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";
13. Улица Зарифы Алиевой;
14. Улицы 28 Мая и Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
15. Улица Микаила Алиева, от нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);
16. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу".