В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Ниязи, в направлении станции метро "Ичеришехер";
3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
4. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
5. Улица Зарифы Алиевой;
6. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";
7. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;
8. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
9. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
10. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
11. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева.