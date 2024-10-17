В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
2. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
3. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального Банка;
4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
5. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
6. Проспект Бабека, в направлении центра;
7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
8. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";
9. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
10. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
11. Городское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";
12. Улица Микаила Алиева, от Нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга).