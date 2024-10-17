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В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
17 октября 2024 г. 08:42
В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

2. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

3. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального Банка;

4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

5. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

6. Проспект Бабека, в направлении центра;

7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

8. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

9. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

10. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

11. Городское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

12. Улица Микаила Алиева, от Нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга).

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə edilir

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