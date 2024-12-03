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В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
3 декабря 2024 г. 08:20
В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;

4. Проспект Бабека, в направлении центра;

5. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

6. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

8. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

9. Улица Зарифы Алиевой;

10. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

11. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

12. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda tıxac olan yollar açıqlanıb – SİYAHI

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