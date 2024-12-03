В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;
4. Проспект Бабека, в направлении центра;
5. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
6. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
8. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
9. Улица Зарифы Алиевой;
10. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
11. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
12. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.