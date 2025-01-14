О нас

В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
14 января 2025 г. 08:21
В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

3. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть";

4. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

5. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

6. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

7. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

8. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

9. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

10. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

11. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

12. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

13. Улица Зарифы Алиевой;

14. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

15. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

16. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

17. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə olunur

Экслюзивные новости

ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
10 января 2025 г. 17:14
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
9 января 2025 г. 14:31
МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС
МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС
9 января 2025 г. 13:40
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
7 января 2025 г. 14:50
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
7 января 2025 г. 14:11
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
6 января 2025 г. 11:20
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
29 декабря 2024 г. 17:08
Футзальный клуб Араз-Нахчыван расстался с главным тренером
Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" расстался с главным тренером
28 декабря 2024 г. 13:20
В Милли Меджлисе подготовили законопроект О международных договорах
В Милли Меджлисе подготовили законопроект "О международных договорах"
27 декабря 2024 г. 14:50
МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi