В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
3. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть";
4. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
5. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;
6. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
7. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
8. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
9. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
10. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
11. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
12. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
13. Улица Зарифы Алиевой;
14. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";
15. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
16. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
17. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.