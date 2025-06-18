В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

3. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

4. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

6. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

7. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг.