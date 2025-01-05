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В Баку на ряде улиц и проспектов образовались заторы

В Баку на ряде улиц и проспектов образовались заторы Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) МВД Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
5 января 2025 г. 17:51
В Баку на ряде улиц и проспектов образовались заторы

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) МВД Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Круг "20 Января";

3. Проспект Зии Буньядова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буньядова;

5. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";

6. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

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