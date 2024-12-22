В Баку на ряде улиц и проспектов образовались пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) МВД Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. На шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. На Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
3. На Тбилисском проспекте, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";
4. На улице Юсифа Сафарова, в направлении центра;
5. На улице Зарифы Алиевой;
6. На улице Шамси Бадалбейли, от "Зимнего парка" в направлении Центрального банка;
7. На улице 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
8. На улице Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
9. На проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января".