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В Баку на ряде улиц и проспектов образовались пробки

В Баку на ряде улиц и проспектов образовались пробки Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) МВД Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
22 декабря 2024 г. 16:22
В Баку на ряде улиц и проспектов образовались пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) МВД Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. На шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. На Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

3. На Тбилисском проспекте, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

4. На улице Юсифа Сафарова, в направлении центра;

5. На улице Зарифы Алиевой;

6. На улице Шамси Бадалбейли, от "Зимнего парка" в направлении Центрального банка;

7. На улице 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

8. На улице Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

9. На проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

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