В Баку на ряде улиц и проспектов образовались дорожные заторы

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кероглу";
2. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;
3. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
5. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";
6. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
9. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
10. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
11. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".