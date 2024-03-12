В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются заторы

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Автодорога Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в сторону центра;
3. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;
4. Улица Рашида Бейбутова, в сторону Центрального банка;
5. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в сторону парка "Деде Горгуд";
6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмета Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
7. Проспект Нефтяников, в сторону кольца Азнефти;
8. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;
9. По улице Зарифы Алиевой;
10. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра.