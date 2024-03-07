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В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются заторы

В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются заторы Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
7 марта 2024 г. 08:39
В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются заторы

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Автодорога Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в сторону центра;

3. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

4. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

5. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

6. Улица Рашида Бейбутова, в сторону Центрального банка;

7. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в сторону парка "Деде Горгуд";

8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмета Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

9. Проспект Нефтяников, в сторону кольца Азнефти;

10. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;

11. Проспект Хатаи, в сторону проспекта Гейдара Алиева;

12. Улица Ниязи, в сторону круга Азнефть;

13. По улице Зарифы Алиевой;

14. Улица Кёроглу Рагимова в обе стороны;

15. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";

16. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

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