В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются заторы

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Автодорога Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в сторону центра;
3. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
4. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;
5. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
6. Улица Рашида Бейбутова, в сторону Центрального банка;
7. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в сторону парка "Деде Горгуд";
8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмета Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
9. Проспект Нефтяников, в сторону кольца Азнефти;
10. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;
11. Проспект Хатаи, в сторону проспекта Гейдара Алиева;
12. Улица Ниязи, в сторону круга Азнефть;
13. По улице Зарифы Алиевой;
14. Улица Кёроглу Рагимова в обе стороны;
15. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";
16. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра.