В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";
2. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
3. Проспект Бабека, в направлении центра;
4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
5. Проспект Нефтяников, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
6. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";
7. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
8. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
9. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
10. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
11. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
12. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
13. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".