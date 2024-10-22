В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

2. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

3. Проспект Бабека, в направлении центра;

4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

5. Проспект Нефтяников, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

6. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";

7. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

8. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

9. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

10. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

11. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

12. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

13. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".