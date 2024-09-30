В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
5. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
6. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
7. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального Банка;
8. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
9. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
10. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
11. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);
12. Проспект Бабека, в направлении центра;
13. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";
14. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".