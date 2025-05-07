О нас

В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются пробки

В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются пробки Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
7 мая 2025 г. 08:27
В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

4. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

5. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

7. Проспект Бабека, в направлении центра;

8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

9. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

Другие новости из категории

Бакметрополитен в 2024 году заработал на перевозках свыше 100 млн манатов
Бакметрополитен в 2024 году заработал на перевозках свыше 100 млн манатов
6 мая 2025 г. 17:51
Сахиль Бабаев: Средний коридор воплощает партнерство, способное противостоять геополитическим вызовам
Сахиль Бабаев: "Средний коридор" воплощает партнерство, способное противостоять геополитическим вызовам
6 мая 2025 г. 17:25
Министр финансов: Запуск Зангезурского коридора укрепит региональное сотрудничество
Министр финансов: Запуск Зангезурского коридора укрепит региональное сотрудничество
6 мая 2025 г. 17:01
Минский автозавод планирует расширять сотрудничество с Азербайджаном
Минский автозавод планирует расширять сотрудничество с Азербайджаном
6 мая 2025 г. 15:59
AYNA: На таможенном посту Красный мост ожидают 450 автомобилей
AYNA: На таможенном посту "Красный мост" ожидают 450 автомобилей
6 мая 2025 г. 15:47
Премьер Беларуси посетил место будущего строительства агрохолдинга в Агдаме
ФотоПремьер Беларуси посетил место будущего строительства агрохолдинга в Агдаме
6 мая 2025 г. 15:31
Moody’s повысило кредитный рейтинг АЖД
Moody’s повысило кредитный рейтинг АЖД
6 мая 2025 г. 12:29
В Ясамальском районе Баку произошла авария на линии водоснабжения
В Ясамальском районе Баку произошла авария на линии водоснабжения
6 мая 2025 г. 11:55
Амин Тараффо: Прямые авиарейсы из Тегерана и Тебриза в Баку будут восстановлены в ближайшее время
Амин Тараффо: Прямые авиарейсы из Тегерана и Тебриза в Баку будут восстановлены в ближайшее время
6 мая 2025 г. 11:42
Госагентство автодорог Азербайджана проводит реконструкцию части улицы Сулеймана Везирова
ФотоГосагентство автодорог Азербайджана проводит реконструкцию части улицы Сулеймана Везирова
6 мая 2025 г. 09:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi