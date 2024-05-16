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На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
16 мая 2024 г. 08:26
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

5. Круг "20 Января";

6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";

7. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

9. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

10. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

11. Проспект Микаила Усейнова, начиная от Площади Флага в направлении круга "Азнефть";

12. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

13. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə olunur

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