В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

2. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4. Улица Афияддина Джалилова;

5. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом "Азадлыг";

6. Улица Зарифы Алиевой;

7. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";

8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

9. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

10. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

11. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

12. Улица Гюлары Гадирбековой, в направлении улицы Кёроглу Рагимова.