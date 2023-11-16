В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
2. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
4. Улица Афияддина Джалилова;
5. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом "Азадлыг";
6. Улица Зарифы Алиевой;
7. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";
8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
9. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
10. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
11. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
12. Улица Гюлары Гадирбековой, в направлении улицы Кёроглу Рагимова.