В Баку на ряде основных улиц и проспектов затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

5. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона в направлении станции метро "20 Января";

6. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова;

7. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

9. Проспект Азадлыг, от пересечения с улицей Салатын Аскеровой до пересечения с улицей Диляры Алиевой;

10. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

11. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

12. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

13. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

14. Проспект Бабека, в направлении центра;

15. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

16. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

17. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея № 20;

18. Проспект Матбуат, в направлении площади круга на улице Микаила Мушфига;

19. Проспект Нефтяников, в направлении площади "Азнефть".