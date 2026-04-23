    В Баку на ряде основных улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    23 апреля, 2026
    08:34
    В Баку на ряде основных улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    4. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

    5. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона в направлении станции метро "20 Января";

    6. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    7. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

    8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    9. Проспект Азадлыг, от пересечения с улицей Салатын Аскеровой до пересечения с улицей Диляры Алиевой;

    10. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    11. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

    12. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    13. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    14. Проспект Бабека, в направлении центра;

    15. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    16. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    17. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея № 20;

    18. Проспект Матбуат, в направлении площади круга на улице Микаила Мушфига;

    19. Проспект Нефтяников, в направлении площади "Азнефть".

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

