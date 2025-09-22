В Баку на ряде основных улиц и проспектов затруднено движение транспорта

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    • 22 сентября, 2025
    • 08:21
    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    5. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    6. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    7. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

    8. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    9. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    10. Улица Кёроглу Рахимова, от улицы Мирзы Гадима Иравани в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

    11. Улица Кёроглу Рахимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    12. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    13. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    14. Проспект Бабека, в направлении центра;

    15. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова.

