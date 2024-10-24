В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

2. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

3. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

4. Улица Зарифы Алиевой;

5. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

6. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

7. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

9. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

10. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;

11. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

12. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.