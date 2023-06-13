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В Баку на ряде дорог проводятся работы по нанесению разметки

В Баку на ряде дорог проводятся работы по нанесению разметки В целях обеспечения безопасности дорожного движения в Баку на проспекте Загульба, Мардакянском шоссе, проспекте Гейдара Алиева и улице Юсифа Сафарова по согласованию с соответствующими структурами наносятся горизонтальные линии разметки и, при необ
Инфраструктура
13 июня 2023 г. 10:29
В Баку на ряде дорог проводятся работы по нанесению разметки

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в Баку на проспекте Загульба, Мардакянском шоссе, проспекте Гейдара Алиева и улице Юсифа Сафарова по согласованию с соответствующими структурами наносятся горизонтальные линии разметки и, при необходимости, заменяются дорожные знаки.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Работы проводятся с 10:00 до 17:00 в дневное время и с 23:00 до 05:00 в ночное время и продлятся до 18 июня. По этой причине движение по полосам, где ведутся работы на указанных участках, частично ограничено и перенаправлено на другие полосы.

"Просим водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, быть внимательными при движении по названным улицам, соблюдать требования временных дорожных знаков и правил дорожного движения", - заявили в Госагентстве автомобильных дорог.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda bəzi yollarda xətlənmə işləri aparılır

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