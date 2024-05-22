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В Баку на ряде дорог наблюдаются пробки

В Баку на ряде дорог наблюдаются пробки Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
22 мая 2024 г. 08:34
В Баку на ряде дорог наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

3. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в направлении парка "Деде Горгуд";

4. Проспект Зии Буниятова, от Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

6. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

7. Проспект Бабека, в направлении центра;

8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

10. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

11. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

12. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

13. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

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