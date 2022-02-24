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В Баку на маршрутные линии выведены 50 новых автобусов

В Баку на маршрутные линии выведены 50 новых автобусов В Баку на регулярные маршрутные линии выпущены 50 автобусов Otokar, работающих на сжатом газе и соответствующих стандартам Евро-6.
Инфраструктура
24 февраля 2022 г. 11:40
В Баку на маршрутные линии выведены 50 новых автобусов

В Баку на регулярные маршрутные линии выпущены 50 автобусов Otokar, работающих на сжатом газе и соответствующих стандартам Евро-6.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Транспортные средства были выведены на регулярные маршрутные линии 18, 61, 65 и 85. Автобусы Isuzu, снятые с этих маршрутов, были использованы для замены автобусов Daewoo на регулярных маршрутных линиях 119, 135 и 199.

Согласно инструкции транспортного агентства, перевозчик выпускает более 20 автобусов в день на каждой из трех линий с учетом потребностей пассажиров. Таким образом, маршрут Баку-Хырдалан обеспечивает более удобную, беспрепятственную и безопасную перевозку около 100 тыс. пассажиров в день.

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Версия на азербайджанском языке Bakıya yeni gətirilmiş 50 avtobus istismara verilib

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