В Баку на маршрутные линии выведены 50 новых автобусов

В Баку на регулярные маршрутные линии выпущены 50 автобусов Otokar, работающих на сжатом газе и соответствующих стандартам Евро-6.

В Баку на регулярные маршрутные линии выпущены 50 автобусов Otokar, работающих на сжатом газе и соответствующих стандартам Евро-6.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Транспортные средства были выведены на регулярные маршрутные линии 18, 61, 65 и 85. Автобусы Isuzu, снятые с этих маршрутов, были использованы для замены автобусов Daewoo на регулярных маршрутных линиях 119, 135 и 199.

Согласно инструкции транспортного агентства, перевозчик выпускает более 20 автобусов в день на каждой из трех линий с учетом потребностей пассажиров. Таким образом, маршрут Баку-Хырдалан обеспечивает более удобную, беспрепятственную и безопасную перевозку около 100 тыс. пассажиров в день.