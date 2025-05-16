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В Баку на проспекте Бабека будет частично ограничено движение автомобилей

В Баку на проспекте Бабека будет частично ограничено движение автомобилей В Баку на проспекте Бабека будет частично ограничено движение автомобилей
Инфраструктура
16 мая 2025 г. 15:40
В Баку на проспекте Бабека будет частично ограничено движение автомобилей

17 мая с 10:00 до 20:00 18 мая на пересечении проспекта Бабека с улицами Лютфи Заде и Мешади Хилала Кязимова в Низаминском районе города Баку (на въезде на мост в сторону города) движение транспортных средств будет частично ограничено.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

"Дорога не перекрывается. В связи с проводимыми ремонтными работами водителей просят быть внимательными при движении на указанном участке, соблюдать правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков", - отметили в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке Bakının Babək prospektində avtomobillərlə hərəkət qismən məhdudlaşdırılacaq

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