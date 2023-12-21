В Баку на одном из участков проспекта "8 Ноября" завершились ремонтные работы

В Баку завершены ремонтные работы на проспекте "8 Ноября" Хатаинского района на участке от 9-го км в направлении "Зыхского круга".
Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
Согласно информации, деформации и трещины в асфальтобетонном покрытии создавали сложности и опасность для участников дорожного движения.
На участке протяженностью 261 метр было удалено непригодное асфальтобетонное покрытие и уложено новое.
Затем нанесена новая разметка дорожных и пешеходных полос.