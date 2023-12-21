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В Баку на одном из участков проспекта "8 Ноября" завершились ремонтные работы

В Баку на одном из участков проспекта "8 Ноября" завершились ремонтные работы В Баку завершены ремонтные работы на проспекте "8 Ноября" Хатаинского района на участке от 9-го км в направлении "Зыхского круга".
Инфраструктура
21 декабря 2023 г. 11:28
В Баку на одном из участков проспекта 8 Ноября завершились ремонтные работы

В Баку завершены ремонтные работы на проспекте "8 Ноября" Хатаинского района на участке от 9-го км в направлении "Зыхского круга".

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, деформации и трещины в асфальтобетонном покрытии создавали сложности и опасность для участников дорожного движения.

На участке протяженностью 261 метр было удалено непригодное асфальтобетонное покрытие и уложено новое.

Затем нанесена новая разметка дорожных и пешеходных полос.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının 8 Noyabr prospektinin bir hissəsində təmir işləri yekunlaşıb

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