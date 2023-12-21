В Баку на одном из участков проспекта "8 Ноября" завершились ремонтные работы

В Баку на одном из участков проспекта "8 Ноября" завершились ремонтные работы

В Баку завершены ремонтные работы на проспекте "8 Ноября" Хатаинского района на участке от 9-го км в направлении "Зыхского круга".

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