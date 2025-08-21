В Баку на нескольких улицах и проспектах затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах. Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта: 1. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг; 2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января"; 3. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова; 4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".