В Баку на нескольких улицах и проспектах затруднено движение транспорта

21 августа 2025 г. 08:18
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".

Версия на азербайджанском языке Bakının bu yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur - SİYAHI

