В Баку на нескольких улицах и проспектах затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".