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В Баку на нескольких улицах и проспектах затруднено движение транспорта

В Баку на нескольких улицах и проспектах затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
4 июля 2025 г. 08:16
В Баку на нескольких улицах и проспектах затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

4. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bəzi yollarında nəqliyyatın hərəkəti çətinləşib

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