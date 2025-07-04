В Баку на нескольких улицах и проспектах затруднено движение транспорта

В Баку на нескольких улицах и проспектах затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

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Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах. Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта: 1. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра; 2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова; 3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января"; 4. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг. Подпишитесь на наш Telegram канал