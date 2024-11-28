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В Баку на нескольких улицах и проспектах затруднено движение транспорта

В Баку на нескольких улицах и проспектах затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
28 ноября 2024 г. 08:24
В Баку на нескольких улицах и проспектах затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

2. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

3. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

4. Улица Зарифы Алиевой;

5. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";

6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

7. Проспект Бабека, в направлении центра;

8. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

9. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

10. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında tıxac var – SİYAHI

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