В Баку на нескольких улицах и проспектах затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
2. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
3. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
4. Улица Зарифы Алиевой;
5. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";
6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
7. Проспект Бабека, в направлении центра;
8. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";
9. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
10. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра.