О нас

В Баку на нескольких улицах и проспектах затруднено движение транспорта

В Баку на нескольких улицах и проспектах затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
9 декабря 2024 г. 08:24
В Баку на нескольких улицах и проспектах затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

3. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

4. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

5. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмета Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

7. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

8. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

9. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

10. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

11. Проспект Бабека, в направлении центра;

12. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac var – SİYAHI

Другие новости из категории

В Баку на еще одном участке обновлены пешеходные переходы 
ФотоВ Баку на еще одном участке обновлены пешеходные переходы 
7 декабря 2024 г. 12:14
Новый экспресс-маршрут Баку-Сумгайыт будет отправляться от станции метро 20 Января
Новый экспресс-маршрут Баку-Сумгайыт будет отправляться от станции метро "20 Января"
6 декабря 2024 г. 20:35
В Баку установлены очередные дорожные знаки для автобусных полос
ФотоВ Баку установлены очередные дорожные знаки для автобусных полос
6 декабря 2024 г. 17:51
В Азербайджане могут внести поправки в закон Об автодорогах
В Азербайджане могут внести поправки в закон "Об автодорогах"
6 декабря 2024 г. 15:44
В некоторых частях Баку и Абшерона возникнут перебои в водоснабжении
В некоторых частях Баку и Абшерона возникнут перебои в водоснабжении
6 декабря 2024 г. 15:38
Определена стоимость I этапа реконструкции Верхне-Ширванского канала
Определена стоимость I этапа реконструкции Верхне-Ширванского канала
6 декабря 2024 г. 15:13
Всемирный банк выделяет 660 млн долларов на развитие турецкого участка ж/д ТМТМ
Всемирный банк выделяет 660 млн долларов на развитие турецкого участка ж/д ТМТМ
6 декабря 2024 г. 14:31
Поезда АЖД с начала года 42 раза сбили домашний скот, бродивший по путям без надзора
Поезда АЖД с начала года 42 раза сбили домашний скот, бродивший по путям без надзора
6 декабря 2024 г. 14:16
Представитель MİDA: Выбор льготных квартир в Сумгайыте и Лянкяране продлится до 14 декабря
Представитель MİDA: Выбор льготных квартир в Сумгайыте и Лянкяране продлится до 14 декабря
6 декабря 2024 г. 12:22
MIDA начало продажу льготных квартир в Сумгайыте и Лянкяране
MIDA начало продажу льготных квартир в Сумгайыте и Лянкяране
6 декабря 2024 г. 11:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi