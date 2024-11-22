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В Баку на нескольких улицах и проспектах затруднено движение транспорта

В Баку на нескольких улицах и проспектах затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана раскрыл информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
22 ноября 2024 г. 08:40
В Баку на нескольких улицах и проспектах затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана раскрыл информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında tıxac var - SİYAHI

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