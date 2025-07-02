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В Баку на нескольких улицах и проспектах затруднено движение транспорта

В Баку на нескольких улицах и проспектах затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
2 июля 2025 г. 08:15
В Баку на нескольких улицах и проспектах затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

4. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

5. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb - SİYAHI

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